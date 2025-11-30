День матери
Беру лаваш и сыр — закуска выходит хрустящей! Делаю треугольники с грибами: горячая закуска за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Вечно нет времени на сложные закуски, а гости уже на пороге? Или просто хочется чего-то вкусненького к чаю, но возиться с тестом нет ни сил, ни желания? Я нашла идеальное решение — хрустящие треугольники из лаваша с грибной начинкой. Это та самая закуска, которая выручает меня постоянно. Она настолько проста в приготовлении, что с ней справится даже тот, кто впервые подошел к плите, но при этом результат выглядит так, будто вы потратили целый час. Ароматные грибы, тягучий сыр и хрустящий лаваш — это сочетание никогда не подводит. Проверено: эти треугольники исчезают со стола быстрее, чем любые другие угощения!

Вам понадобится: 2 больших листа армянского лаваша, 300 г шампиньонов, 200 г твердого сыра, 1 небольшая луковица, 2 ст. л. сметаны, соль, перец и растительное масло для жарки. Грибы промойте и мелко нарежьте. Лук измельчите кубиками. На разогретой сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости. Посолите, поперчите, снимите с огня и остудите. Сыр натрите на крупной терке и смешайте с остывшей грибной начинкой и сметаной. Лаваш разрежьте на полоски шириной 10–15 см. На край каждой полоски выложите 1–2 ст. л. начинки. Заверните лаваш треугольником. Противень застелите пергаментом, выложите треугольники швом вниз. Смажьте их сверху растительным маслом и выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 7–10 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
грибы
рецепты
выпечка
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
