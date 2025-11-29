День матери
Эти котлеты стали моими фирменными: обалденный рецепт с грибным соусом — такие вкусные, что не стыдно подать на праздничный стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти котлеты стали моими фирменными: обалденный рецепт с грибным соусом — такие вкусные, что не стыдно подать на праздничный стол. Это блюдо стало настоящим хитом в моей семье! Нежнейшая начинка из сливочного масла и зелени, ароматный грибной соус — просто объедение! Теперь это наше фирменное блюдо для воскресных обедов.

Для котлет берем: фарш куриный — 700 г, хлеб белый — 3-4 ломтика, молоко — 150 мл, яйцо — 1 шт., лук — 1 шт., масло сливочное — 50 г, зелень петрушки и укропа, соль, перец.

Для соуса: шампиньоны — 500 г, лук — 1 шт., бульон мясной — 600 мл, сливки — 200 мл, тимьян свежий, чеснок — 2 зубчика, соль, перец.

Хлеб замачиваю в молоке и отжимаю — это гарантирует сочность. Лук мелко шинкую и пассерую до золотистости — он добавляет сладость. Фарш смешиваю с яйцом, хлебом и луком, тщательно вымешиваю и отбиваю о миску. Формирую котлеты с секретом: в центр каждой кладу кусочек сливочного масла с измельченной зеленью — при жарке оно тает, создавая нежнейшую текстуру. Обваливаю в муке и обжариваю до румяной корочки. Для соуса обжариваю грибы с луком и тимьяном, добавляю бульон и сливки, томлю 5–7 минут. Возвращаю котлеты в соус и тушу под крышкой 5 минут.

Секрет: подаю с картофельным пюре, поливая обильно соусом. Украшаю свежей зеленью — смотрится по-ресторанному эффектно!

Ранее мы готовили домашнюю буженину в нарезку к Новому году или в будни на бутерброд. Простой рецепт с секретами сочности.

