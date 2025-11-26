Домашняя буженина в нарезку к Новому году или в будни на бутерброд: простой рецепт с секретами сочности

Домашняя буженина в нарезку к Новому году или в будни на бутерброд: простой рецепт с секретами сочности. Гости были в полном восторге и не верили, что такое нежное мясо можно приготовить дома. Ароматная свинина с чесноком и морковью буквально тает во рту — теперь это наше фирменное блюдо для особых случаев!

Берем: свиная шея или карбонад — 1 кг, морковь — 1/2 шт., чеснок — 3-4 зубчика, кориандр, паприка, перец черный, чеснок сухой, соль, розмарин.

Мясо тщательно промываю и обсушиваю. Острым ножом делаю глубокие надрезы и нашпиговываю тонкими брусочками моркови и дольками чеснока — так каждый кусочек будет сочным и ароматным. Смешиваю все специи в ароматную панировку: душистый кориандр, сладкую паприку, черный перец, сухой чеснок и щепотку розмарина. Тщательно натираю мясо со всех сторон — оно покрывается аппетитной корочкой. Заворачиваю в пергамент, а затем в рукав для запекания — это гарантирует идеальную сочность. Запекаю при 180°C 1,5 часа, затем оставляю полностью остыть прямо в рукаве.

Секрет: нарезаю буженину только после полного остывания — тогда ломтики получаются идеально ровными и нежными. Подаю с хреном и горчицей, украшаю свежей зеленью.

