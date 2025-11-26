День матери
У всех на Новый год мясо, а у меня — котлеты: такие на праздничный стол подать не стыдно — секрет в одном ингредиенте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
У всех на Новый год мясо, а у меня — котлеты: такие на праздничный стол подать не стыдно — секрет в одном ингредиенте. Забудьте о скучных обычных котлетах — на Новый год можно подать блюдо, которое точно удивит гостей. Я говорю об необычных котлетах с картофелем, где весь секрет — в скрытой внутри начинке. Благодаря ей котлеты получаются невероятно сочными, мягкими и ароматными, а выглядят настолько эффектно, что совершенно не уступают праздничному мясу.

Для приготовления понадобится фарш 500 г, лук 1–2 шт., чеснок 2–3 зубчика, картофель 1 шт. в сам фарш и ещё 2 клубня для начинки, соль 1/2 ч. л., чёрный перец по вкусу и 1–2 ст. л. панировочных сухарей при необходимости. В фарш добавляют измельчённый картофель, луковицу и чеснок, солят, перчат и хорошо перемешивают. Если масса получается жидкой, добавляют сухари. Ещё 2 картофелины нарезают брусочками — можно слегка подварить до полуготовности.

Из фарша формируют лепёшку, помещают внутрь картофельный брусочек, защипывают и обваливают котлету в сухарях. Обычно выходит 15–16 штук. Котлеты обжаривают в растительном масле до золотистой корочки, но не доводят до полной готовности. Затем их перекладывают в кастрюлю с толстым дном. Для заливки смешивают 200 мл воды, 3–4 ст. л. сметаны, 1/3 ч. л. соли, немного томатной пасты и сушёный базилик по вкусу. Котлеты заливают соусом и тушат 10–15 минут на среднем огне. В результате получается блюдо, которое легко впишется в праздничное меню.

Ранее мы готовили куриные конвертики — вкуснее фастфуда и без тонны жира. Заворачиваем и печем — простой рецепт с любыми тортильями или лавашом.

