30 ноября 2025 в 09:32

Проще и вкуснее чебуреков: мясные конвертики на блинном тесте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте восхитительные мясные конвертики на блинном тесте. Это проще и вкуснее чебуреков! Идеально на завтрак, перекус или вместо ужина.

Рецепт: для блинов по рецепту «3 стакана» смешайте: 1 стакан молока, 1 стакан воды, 1 стакан муки, 2 яйца, 2 ст. л. растительного масла, щепотку соли. Жарьте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде. Для начинки обжарьте 1 луковицу с 400 г мясного фарша, посолите и поперчите по вкусу. На готовый блин выложите 2 ст. л. начинки, сверните конвертиком или треугольником. Обжаривайте с двух сторон на сливочном масле до золотистой хрустящей корочки.

Вкус получается невероятным: нежные тонкие блины с хрустящей корочкой сочетаются с сочной ароматной мясной начинкой. Эти конвертики хороши как горячими, так и холодными, их можно приготовить заранее и разогреть перед подачей.

Ранее стало известно, как приготовить чизкейк из сметаны: бюджетный рецепт, который по вкусу не отличить от классической версии.

Дарья Иванова
Д. Иванова
