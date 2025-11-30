День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 09:34

Жалобы на работу WhatsApp не стихают шестой день подряд

За 60 минут поступило 103 жалобы на работу мессенджера WhatsApp

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сбой произошел в работе мессенджера Whats App, следует из данных сервиса «Сбой.рф». За 60 минут пользователи оставили 103 жалобы.

Фиксируем проблемы в работе WhatsApp! 103 жалобы за последние 60 минут, — говорится в сообщении.

Ранее в России пользователи массово пожаловались на сбои в работе голосового помощника «Алиса» и других сервисов «Яндекса». Согласно данным портала Downdetector, за час было зафиксировано множество обращений о неполадках. Пользователи сообщают, что «Алиса» не выполняет команды и просит обратиться позже.

До этого пользователи WhatsApp по всей России столкнулись с неполадками в работе сервиса. Было зафиксировано более сотни жалоб за 60 минут. Больше всего обращений поступало из Москвы — 38%. Среди других регионов с высоким числом жалоб — Новосибирская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Хабаровский край.

Также сообщалось, что 27 ноября у популярного российского сервиса Mail.ru возникли проблемы в работе. Количество жалоб от пользователей за 15 минут достигло 42. Сообщения о сбоях зафиксированы в нескольких регионах России, среди которых Ростовская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

