В России зафиксированы массовые жалобы на проблемы в работе Mail.ru

Популярный российский сервис Mail.ru столкнулся с проблемами в работе 27 ноября, следует из данных мониторингового портала «Сбой.рф». По данным специалистов, на 16:00 количество жалоб за последние 15 минут составило 42.

Сообщения о сбоях в работе Mail.ru зафиксированы в нескольких регионах России. Больше всего жалоб (22%) поступило из Ростовской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Следом идут Челябинская область, Москва и Удмуртия (по 11%).

Ранее сообщалось, что российский онлайн-сервис Rutube столкнулся с масштабным сбоем вечером 26 ноября. Пользователи сообщили, что у них не прогружался сайт. Некоторые не могли посмотреть видео, а другие утверждали, что слышали аудиодорожку, но при этом экран оставался черным.

До этого крупный провайдер безопасности Cloudflare столкнулся с масштабным сбоем в своих сервисах. Тысячи интернет-ресурсов испытали проблемы с работой. Пользователи сталкивались с несколькими серьезными проблемами: они не могли загрузить веб-сайты, а также не могли получить доступ к серверам.