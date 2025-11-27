День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 16:06

В России зафиксированы массовые жалобы на проблемы в работе Mail.ru

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Популярный российский сервис Mail.ru столкнулся с проблемами в работе 27 ноября, следует из данных мониторингового портала «Сбой.рф». По данным специалистов, на 16:00 количество жалоб за последние 15 минут составило 42.

Сообщения о сбоях в работе Mail.ru зафиксированы в нескольких регионах России. Больше всего жалоб (22%) поступило из Ростовской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Следом идут Челябинская область, Москва и Удмуртия (по 11%).

Ранее сообщалось, что российский онлайн-сервис Rutube столкнулся с масштабным сбоем вечером 26 ноября. Пользователи сообщили, что у них не прогружался сайт. Некоторые не могли посмотреть видео, а другие утверждали, что слышали аудиодорожку, но при этом экран оставался черным.

До этого крупный провайдер безопасности Cloudflare столкнулся с масштабным сбоем в своих сервисах. Тысячи интернет-ресурсов испытали проблемы с работой. Пользователи сталкивались с несколькими серьезными проблемами: они не могли загрузить веб-сайты, а также не могли получить доступ к серверам.

Россия
сбои
интернет
mail.ru
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин указал на главную проблему украинской армии
Путин сообщил об окружении двух городов
Украина «сдает» одно направление за другим: новости СВО к вечеру 27 ноября
Путин одной фразой оценил возможный отказ США продлять ДСНВ
Путин объяснил, что готов гарантировать Европе
Путин заявил, что нужно сделать с планом урегулирования по Украине
Стало известно о потерях ВСУ за октябрь
Путин раскрыл, когда на СВО прекратятся боевые действия
Путин раскрыл состав российской переговорной группы по Украине
Путин рассказал, где контактируют спецслужбы России и Украины
«Жулики»: Путин отверг ложь о «российской агрессии» против ЕС
Украина договорилась с Британией о сборке дронов-перехватчиков
Чернышов, отказ играть в Крыму, рождение сына: как живет Мария Добржинская
В Турции назвали условие для возможности отправки миротворцев на Украину
Путин ответил на вопрос о визите делегации США в Москву
В России выявили самый длительный случай заражения ковидом
В Киришах мужчина убил знакомого во время пьяной ссоры
Росгвардия поймала дебошира и получила неожиданную похвалу
Губернатор Воробьев рассказал о предпрофессиональных классах в Подмосковье
Старт корабля «Союз МС-28» попал в объектив космонавта Платонова с МКС
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.