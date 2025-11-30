Лучший семейный завтрак за 7 минут: омлет с тянущимся сыром и шампиньонами для заряда энергии

Этот омлет — как солнечное утро на тарелке! Он золотистый, с тянущимся сыром и ароматными грибами. Идеально быстрый и сытный вариант, чтобы зарядиться энергией с самого утра.

3–4 шампиньона (около 40 г) чищу и нарезаю тонкими пластинками, 40 г твердого сыра нарезаю мелкими кубиками, а пучок свежей зелени мелко рублю. В миске вилкой взбиваю 2 яйца комнатной температуры до однородности, но не до пены. Добавляю к яйцам грибы, сыр, зелень, соль и перец по вкусу, аккуратно перемешиваю. Разогреваю сковороду с антипригарным покрытием, смазываю 1/2 ч. л. растительного масла и выливаю яичную смесь. Накрываю крышкой и готовлю на среднем огне около 5 минут. Затем аккуратно переворачиваю омлет с помощью тарелки или лопатки и жарю еще 1–2 минуты без крышки до золотистого цвета. Подаю сразу, украсив кружочками помидоров черри.

