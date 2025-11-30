День матери
Беженец рассказал, во что ВСУ превратили его село во время оккупации

Беженец Безкишкий: в Торском осталось только три дома после оккупации ВСУ

Здание в Донецкой Народной Республике после обстрела ВСУ Здание в Донецкой Народной Республике после обстрела ВСУ Фото: Таисия Воронцова/ТАСС
В населенном пункте Торское в Донецкой Народной Республике осталось только три дома после оккупации ВСУ, заявил беженец из села Анатолий Безкишкий. По словам мужчины, его дом остался целым только потому, что в период активных боевых действий в нем никто не жил, передает РИА Новости.

Три дома, что еще целые были. А так все село разбито. Что разбито, что сгорело. Всего три дома целые, один из них мой, — рассказал Безкишкий.

Ранее жительница Суджи Елена рассказала, как подверглась пыткам во время нахождения ВСУ в Курской области. Она заявила, что все произошло ранним утром: украинские военные подъехали на четырех БТР и устроили дымовую завесу под окнами. Они заставляли людей выходить, а затем открыли огонь по домам тех, кто не реагировал. По воспоминаниям Елены, на следующий день военные начали ее пытать, пытаясь добиться ключей от автомобиля супруга.

Ранее житель Курахово, который пережил плен во время оккупации, сообщил о жестокости украинских военных в одной из пыточных в Волновахе. Он стал свидетелем того, как другого человека с открытыми переломами обеих ног намеренно лишали медицинской помощи.

