30 ноября 2025 в 10:26

Южнокорейского наемника похоронили в Киеве

Комплекс Центрального правительства Южной Кореи (справа) и штаб-квартира Министерства иностранных дел Южной Кореи (слева) в Сеуле, Южная Корея Комплекс Центрального правительства Южной Кореи (справа) и штаб-квартира Министерства иностранных дел Южной Кореи (слева) в Сеуле, Южная Корея Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press
Правительство Южной Кореи подтвердило гибель гражданина страны, сражавшегося на стороне ВСУ, пишет The Korea Herald. По данным издания, на похоронах, прошедших в Киеве, присутствовал консульский сотрудник корейского посольства. Об этом попросили члены семьи, которые не смогли приехать на прощание.

При этом власти отказались публично подтверждать личность наемника. Однако журналистам удалось выяснить, что в ДНР погиб мужчина по фамилии Ким, которому было около 50 лет.

Похороны нашего гражданина, погибшего, участвующего в боевых действиях как добровольного бойца на Украине, состоялись в Киеве 25 ноября, — сообщил представитель МИД.

Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа из 10 человек, состоявшая из граждан Украины и Колумбии, была уничтожена на подступах к Белгородской области. Они намеревались атаковать регион и размещались в Харьковской области примерно в 10 километрах от границы с Россией. При осмотре тел и снаряжения у диверсантов нашли оружие стандарта НАТО. Минобороны России эту информацию не комментировало.

