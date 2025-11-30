День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 10:49

Большунов попытался оправдаться за свое поведение на этапе Кубка России

Большунов заявил, что толкнул Бакурова из-за эмоций

Александр Большунов Александр Большунов Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов толкнул спортсмена Александра Бакурова после гонки на этапе Кубка России из-за переполняющих эмоций, передает «Россия-1». По его словам, соперник вел себя неподобающим образом.

Хочется честной борьбы от старта до финиша, но мне не понравилось отношение Бакурова на дистанции, когда на верхушке первого подъема было вот это прыгание на лыжи. Понятно, что, может, не видел. Я все понимаю. Но потом так же на финишном повороте, что привело к падению. Конечно, волна эмоций, — сказал спортсмен.

Ранее журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о конфликте между двумя спортсменами. По его словам, если Большунова дисквалифицируют только в рамках гонки, это будет позором. Он уверен, что олимпийский чемпион должен понести серьезное наказание за свой поступок.

В то же время олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская связала неспортивное поведение Большунова на этапе Кубка России с переживаниями, от которых «сносит крышу». Она заявила, что, скорее всего, этот поступок стал следствием накопления массы проблем.

лыжники
спорт
Александр Большунов
скандалы
