30 ноября 2025 в 11:20

В России с декабря изменятся правила лечения инфекций

Новый порядок оказания помощи при инфекциях начнет действовать с декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 декабря в России вводятся новые правила оказания медпомощи пациентам с инфекционными заболеваниями, которые предусматривают разделение на амбулаторное лечение и стационарную помощь в зависимости от тяжести состояния, сообщил ТАСС член комиссии ОП РФ Евгений Машаров. Согласно новому регламенту Минздрава, легкие случаи будут лечиться амбулаторно, а средние и тяжелые — в стационаре.

С 1 декабря 2025 года вступает в силу порядок оказания медпомощи по профилю «инфекционные болезни». Он должен применяться всеми медорганизациями, у которых имеется лицензия на услуги по инфекционным болезням, — сообщил эксперт.

Новый документ, разработанный с учетом опыта пандемии COVID-19, также предусматривает оказание помощи по эпидемическим показаниям при угрозе распространения инфекции. В инфекционных отделениях теперь также обязательно наличие дефибрилляторов и специальных укладок для экстренной помощи медперсоналу, а любые медучреждения могут быть перепрофилированы для борьбы с распространением заболеваний.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко говорил, что новая пандемия коронавируса может возникнуть к 2030–2031 году. Он указал на естественную цикличность эпидемических процессов. Ученый напомнил, что с момента эпидемии SARS прошло уже более 20 лет и новая волна ожидается в соответствии с закономерностями эпидемиологии.

