На Сахалине ищут двух пропавших в заливе рыбаков

На Сахалине пятые сутки продолжаются поиски двоих рыбаков, исчезнувших в акватории залива Терпения сообщает Telegram-канал Readovka. Мужчины вышли на резиновой лодке из устья реки Поронай еще 27 ноября и с тех пор не выходили на связь.

К поисковой операции подключены сотрудники МЧС России с техникой, которые обследуют береговую линию южнее Поронайска. Для усиления работы привлечены два проходящих судна, а также направлен спасательный борт «Отто Шмидт». В готовности к вылету находятся вертолет МИ-8 из Южно-Сахалинска и самолет АН-26 из Николаевска-на-Амуре.

Операцию по поиску осложняет надвигающийся снежный фронт с южной части острова. Ожидается, что плохие погодные условия могут существенно ухудшить видимость в районе проведения поисковых работ.

