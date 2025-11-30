День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 11:32

На Сахалине ищут двух пропавших в заливе рыбаков

В заливе Терпения спасатели пятые сутки ищут двоих рыбаков

Фото: t.me/info65mchs
На Сахалине пятые сутки продолжаются поиски двоих рыбаков, исчезнувших в акватории залива Терпения сообщает Telegram-канал Readovka. Мужчины вышли на резиновой лодке из устья реки Поронай еще 27 ноября и с тех пор не выходили на связь.

К поисковой операции подключены сотрудники МЧС России с техникой, которые обследуют береговую линию южнее Поронайска. Для усиления работы привлечены два проходящих судна, а также направлен спасательный борт «Отто Шмидт». В готовности к вылету находятся вертолет МИ-8 из Южно-Сахалинска и самолет АН-26 из Николаевска-на-Амуре.

Операцию по поиску осложняет надвигающийся снежный фронт с южной части острова. Ожидается, что плохие погодные условия могут существенно ухудшить видимость в районе проведения поисковых работ.

Сахалин
поиски
пропавшие
спасатели
рыбаки
