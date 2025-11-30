День матери
В ДНР призвали к санкциям против Киева за пытки пленных и шантаж

Омбудсмен в ДНР Морозова: против Украины нужно ввести санкции за пытки пленных

Международные правозащитные организации должны способствовать введению самых жестких санкций в отношении Украины за пытки пленных РФ и шантаж спецслужбами их родственников, заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Так она отреагировала на информацию о пытках российского военнопленного и попытках СБУ склонить его жену к совершению терактов.

Случай с Еленой Фроловой, женой военнопленного РФ, которую под угрозой расправы принуждают совершить теракт, вызывает вопросы даже не к уже давно утратившим всякий человеческий облик киевским властям, позволяющим безнаказанно пытать мужа Елены в нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, а к международным правозащитным организациям, — констатировала она.

Морозова добавила, что просто осуждения недостаточно. Организации, осведомленные о произошедшем, должны способствовать жестким санкциям в отношении Украины, считает она.

Ранее житель Курахово, который пережил плен во время оккупации, сообщил о жестокости украинских военных в одной из пыточных в Волновахе. Он стал свидетелем того, как другого человека с открытыми переломами обеих ног намеренно лишали медицинской помощи.

До этого стало известно, что жительница Суджи Елена подверглась пыткам из-за автомобиля. Она рассказала, что все произошло ранним утром: украинские военные подъехали на четырех БТР и устроили дымовую завесу под окнами. Они заставляли людей выходить, а затем открыли огонь по домам тех, кто не реагировал. По воспоминаниям Елены, на следующий день военные начали ее пытать, пытаясь добиться ключей от автомобиля супруга.

