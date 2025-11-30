«Сродни слову "Бог"»: Пригожин поздравил женщин с Днем матери

Продюсер Иосиф Пригожин пожелал женщинам чувствовать радость и гордость за своих детей. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул значимость Дня матери, поскольку для каждого ребенка мама является ключевой фигурой и ориентиром в жизни.

Есть такое волшебное слово «мама». Оно сродни слову «Бог». Именно матери доверено выносить ребенка в течение девяти месяцев. Наверное, это не просто так. Всевышний наделил полномочиями именно маму. Это главный человек в жизни любого ребенка. День матери — это очень важный праздник. Поэтому я хочу, чтобы все мамы на земле были счастливы, чтобы они были довольны своими детьми, чтобы у них был повод для гордости, — поделился Пригожин.

Он подчеркнул, что дети должны заботиться о своих матерях, несмотря на их не всегда простой характер. Продюсер назвал мать святыней, сравнимой с храмом, который может быть как роскошным, так и немного обветшалым, но в любом случае остается святым.

Люди совершают ошибки, но любая мама, даже если у нее плохой сын или дочка, будет первой, кто будет заступаться за своих детей, что бы они ни совершили. Это на уровне интуиции. Поэтому это важный и нужный праздник. И я считаю, что его нужно праздновать так, чтобы воспитывать в детях, что мать — это святое, — заключил Пригожин.

Ранее певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) заявила, что матери дарят тепло, огромную любовь и поддержку в жизни. По ее словам, слово «мама» — самое первое и самое дорогое для каждого человека.