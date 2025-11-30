День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 10:00

«Сродни слову "Бог"»: Пригожин поздравил женщин с Днем матери

Продюсер Пригожин пожелал, чтобы все матери были счастливы и гордились детьми

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Продюсер Иосиф Пригожин пожелал женщинам чувствовать радость и гордость за своих детей. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул значимость Дня матери, поскольку для каждого ребенка мама является ключевой фигурой и ориентиром в жизни.

Есть такое волшебное слово «мама». Оно сродни слову «Бог». Именно матери доверено выносить ребенка в течение девяти месяцев. Наверное, это не просто так. Всевышний наделил полномочиями именно маму. Это главный человек в жизни любого ребенка. День матери — это очень важный праздник. Поэтому я хочу, чтобы все мамы на земле были счастливы, чтобы они были довольны своими детьми, чтобы у них был повод для гордости, — поделился Пригожин.

Он подчеркнул, что дети должны заботиться о своих матерях, несмотря на их не всегда простой характер. Продюсер назвал мать святыней, сравнимой с храмом, который может быть как роскошным, так и немного обветшалым, но в любом случае остается святым.

Люди совершают ошибки, но любая мама, даже если у нее плохой сын или дочка, будет первой, кто будет заступаться за своих детей, что бы они ни совершили. Это на уровне интуиции. Поэтому это важный и нужный праздник. И я считаю, что его нужно праздновать так, чтобы воспитывать в детях, что мать — это святое, — заключил Пригожин.

Ранее певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) заявила, что матери дарят тепло, огромную любовь и поддержку в жизни. По ее словам, слово «мама» — самое первое и самое дорогое для каждого человека.

матери
продюсеры
Иосиф Пригожин
праздники
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 30 ноября: окружение войск, бойня в Волчанске
Стало известно, как сильно подорожало российское шампанское за год
Пентагон рискует оказаться «под колпаком» после инцидента в Карибском море
«Воспитал не одно поколение»: поклонница Шиловского о наследии актера
Погода в Москве в воскресенье, 30 ноября: зима в этом году откладывается?
Скончался актер «Улицы разбитых фонарей»
Стало известно, где похоронят Шиловского
Стало известно о новой двухступенчатой схеме мошенников с товарными чеками
Большунов попытался оправдаться за свое поведение на этапе Кубка России
Встречаем 2026-й с этим меню! 10 блюд к году Лошади — от закусок до салатов
Приморский юрист заплатил за убившую его операцию 300 тыс. рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 ноября: где сбои в России
Военэксперт ответил, какое вооружение Украина могла перевозить из Израиля
Внучка Боярского опубликовала фото в купальнике в честь дня рождения
Россия потратит 16 млрд рублей на стабильную спутниковую связь
Южнокорейского наемника похоронили в Киеве
«Человек по 10 в день»: пленный украинец раскрыл масштабы бегства в ВСУ
Евросоюзу предрекли роль «рогоносца истории» и спонсора Украины
Командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом
На Западе предсказали, чем закончится коррупционный скандал на Украине
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.