День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 09:58

Праздничный стол оживает с салатом-свитером

Праздничный стол оживает с салатом-свитером Праздничный стол оживает с салатом-свитером Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта идея подачи делает новогодний салат не только вкусным, но и визуально эффектным. Салат выкладывается слоями в форме свитера, а для «узоров» используют морковь, огурец, красный перец, зелень и майонез. Такое оформление создает праздничное настроение и привлекает внимание гостей.

Для приготовления подойдет любой слоеный салат: классическая сельдь под шубой, оливье или салат с курицей. Сначала салат формируют в виде свитера на плоском блюде или на силиконовом коврике. Майонезом или йогуртом проводят линии «узора», имитируя зимние орнаменты, добавляют тертую морковь, зелень и красный перец, чтобы создать контрастные полосы и снежинки. Можно добавить кусочки оливок для пуговиц.

Такой салат выглядит празднично, необычно и точно станет центром стола. Идея подходит для любой классической рецептуры, добавляя игре вкусов эффектный визуальный акцент.

Ранее мы рассказали, как приготовить квашеную капусту с тмином и клюквой.

салат
Новый год
праздники
еда
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пентагон рискует оказаться «под колпаком» после инцидента в Карибском море
«Воспитал не одно поколение»: поклонница Шиловского о наследии актера
Погода в Москве в воскресенье, 30 ноября: зима в этом году откладывается?
Скончался актер «Улицы разбитых фонарей»
Стало известно, где похоронят Шиловского
Стало известно о новой двухступенчатой схеме мошенников с товарными чеками
Большунов попытался оправдаться за свое поведение на этапе Кубка России
Встречаем 2026-й с этим меню! 10 блюд к году Лошади — от закусок до салатов
Приморский юрист заплатил за убившую его операцию 300 тыс. рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 ноября: где сбои в России
Военэксперт ответил, какое вооружение Украина могла перевозить из Израиля
Внучка Боярского опубликовала фото в купальнике в честь дня рождения
Россия потратит 16 млрд рублей на стабильную спутниковую связь
Южнокорейского наемника похоронили в Киеве
«Человек по 10 в день»: пленный украинец раскрыл масштабы бегства в ВСУ
Евросоюзу предрекли роль «рогоносца истории» и спонсора Украины
Командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом
На Западе предсказали, чем закончится коррупционный скандал на Украине
На маркетплейсах могут исчезнуть карнавальные маски с Безруковым
Беженец рассказал, во что ВСУ превратили его село во время оккупации
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.