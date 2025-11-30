Раскрыта главная опасность новогодних поездок за границу

Академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в теплые страны во время новогодних каникул, передает РИА Новости. По его мнению, короткий отдых не позволяет организму адаптироваться к смене климатических условий и из-за этого значительно повышается шанс заболеть.

Не надо ехать в теплые страны. У нас с вами есть инерция адаптации. Поедут туда, неделю-полторы нужно адаптироваться к теплу, ко времени, к еде. Потом возвращаются в холодный и сырой климат, и организму нужно заново (адаптироваться. — NEWS.ru), — сказано в сообщении.

Ранее член Общественной палаты РФ Евгений Машаров объяснил, что взятый на новогодние праздники отпуск сотрудника в таком случае автоматически продлевается на количество праздничных дней, которые пришлись на период отдыха. Согласно статье 120 ТК РФ, праздничные нерабочие дни в число дней отпуска не включаются.

До этого глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил: что предстоящая зима станет самой «короткой» по рабочим дням более чем за 20 лет: россияне будут работать всего 56 дней из 90. По его словам, это произошло из-за того, что новогодние праздники впервые за многие годы продлятся с 1 по 11 января включительно, а общая длительность отдыха составит 12 дней, включая 31 декабря.