Стало известно, почему ульяновец рассказал Путину о жизни в XIX веке РИА Новости: пожаловавшийся Путину на Ульяновск мужчина имел в виду транспорт

Обращение жителя Ульяновска к президенту России Владимиру Путину, который сравнил быт региона с обстоятельствами XIX столетия, вероятно, связано с городским хозяйством и общественным транспортом, заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Чиновники признали, что в этих сферах есть проблемы.

Мы понимаем, что есть вопросы в сфере городского хозяйства, общественного транспорта. Обращение могло быть связано с этими сферами, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что власти ищут автора этого обращения. При этом в сообщении, которое президент зачитал с экрана, не было указано никаких контактных данных отправителя, что существенно усложняет работу.

До этого представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что министерство окажет всестороннюю поддержку пенсионерке из Казахстана Людмиле Кондратьевой, которая обратилась к Путину во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Женщина переехала в город Кола Мурманской области к дочери в сентябре и решила связать свою жизнь с Россией.