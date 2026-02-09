Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 16:41

Депутат Затулин подал жалобу на коллегу из-за оскорбительной клички

Константин Затулин Константин Затулин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Константин Затулин подал жалобу на парламентария Михаила Матвеева из-за оскорбительных высказываний в его Telegram-канале. Затулин обратился в комиссию по депутатской этике, следует из документа, опубликованного самим Матвеевым.

Затулин заявил о нарушении норм морали и депутатской этики со стороны коллеги. В документе отмечается, что Затулин длительное время терпел высказывания Матвеева.

Он потребовал обязать депутата публично извиниться, а Госдуму — опубликовать сообщение о нарушении депутатской этики. Затулин публично не комментировал подлинность документа.

Ранее Константин Затулин заявил, что слова члена СПЧ при президенте России Кирилла Кабанова о том, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) превратился в этноанклав из-за «безответственно преступной миграционной политики», звучат безответственно. Депутат считает, что коллега пытается рассуждать на тему, в которой не совсем компетентен. Затулин добавил, что Кабанов заблуждается и спекулирует на имеющихся проблемах в миграционной политике.

