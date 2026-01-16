В ГД высказались о требовании Польши выплатить компенсацию за действия СССР Депутат Затулин: требования Польши о компенсации за действия СССР лишены смысла

Требования Польши о материальной компенсации от России за действия СССР в 1939 году лишены какого-либо смысла, высказал мнение первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с «Газетой.Ru». Так он прокомментировал идущие в польских политических кругах обсуждения.

Парламентарий заявил, что ввод советских войск на территорию Западной Белоруссии и Украины в сентябре 1939 года был освободительным походом. По его словам, польские претензии «не стоят дороже бумаги, на которой они излагаются». В качестве ответной риторики Затулин предложил вспомнить более ранние исторические периоды.

Если Польша таким образом погружается в обстоятельства исторической давности, то почему бы нам не потребовать с нее компенсации за Смутное время, оккупацию Кремля в начале XVII века, — отметил он.

Ранее глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов заявил, что Польша мешала переговорам СССР с Великобританией и Францией, которые могли бы предотвратить Вторую мировую войну. По словам историка, причастность поляков подтвердили материалы о предыстории пакта Молотова — Риббентропа.