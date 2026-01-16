Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 16:21

В ГД высказались о требовании Польши выплатить компенсацию за действия СССР

Депутат Затулин: требования Польши о компенсации за действия СССР лишены смысла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Требования Польши о материальной компенсации от России за действия СССР в 1939 году лишены какого-либо смысла, высказал мнение первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с «Газетой.Ru». Так он прокомментировал идущие в польских политических кругах обсуждения.

Парламентарий заявил, что ввод советских войск на территорию Западной Белоруссии и Украины в сентябре 1939 года был освободительным походом. По его словам, польские претензии «не стоят дороже бумаги, на которой они излагаются». В качестве ответной риторики Затулин предложил вспомнить более ранние исторические периоды.

Если Польша таким образом погружается в обстоятельства исторической давности, то почему бы нам не потребовать с нее компенсации за Смутное время, оккупацию Кремля в начале XVII века, — отметил он.

Ранее глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов заявил, что Польша мешала переговорам СССР с Великобританией и Францией, которые могли бы предотвратить Вторую мировую войну. По словам историка, причастность поляков подтвердили материалы о предыстории пакта Молотова — Риббентропа.

Польша
Госдума
Вторая мировая война
Константин Затулин
СССР
компенсации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
История со стрельбой по лихачу на Porsche получила продолжение
Эксперт объяснила, смогут ли роботы-доставщики заменить курьеров
В Самарской области разгорелся скандал из-за плесени в школьной запеканки
«Снайперская точность»: раскрыто, почему Киев скрыл последствия «Орешника»
Заслуженный тренер РФ назвал фаворитов Australian Open среди россиян
Крах династии Пугачевой: почему Орбакайте, Пресняков и Галкин проиграли все
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 63 БПЛА за шесть часов
Военкомы час катали мужчину по Одессе и требовали $6 тыс. за освобождение
Россиянку посадили на 10 месяцев за попытку продать почку
Роскосмос представит Путину инновационное открытие российских инженеров
«Не просто курьезный эпизод»: эксперт о передаче «нобелевки» Трампу
Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила свой поступок со святой водой
Отец шесть лет насиловал дочь и угрожал ей детским домом
Пенсионеров в российском доме престарелых кормили колбасой с ветпрепаратом
Задыхаются без русских: рост цен, банкротства — финская экономика рушится
«Берут за жабры»: экс-нардеп высмеял обвинение Тимошенко в сторону Украины
Экс-замначальника метро Москвы выступил с решительным заявлением в суде
Экс-нардеп ответил, чем чревато для Украины повышение налогов ради кредита
Знаменитый экс-теннисист оценил шансы россиян на Australian Open
Стала известна причина смерти футболиста Акимова
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.