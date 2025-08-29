День знаний — 2025
29 августа 2025 в 15:46

В Госдуме ответили на слова об этноанклаве в российском регионе

Депутат Затулин назвал безответственными слова члена СПЧ Кабанова об этноанклаве

Константин Затулин Константин Затулин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слова члена СПЧ при президенте России Кирилла Кабанова о том, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) превратился в этноанклав из-за «безответственно преступной миграционной политики», звучат безответственно, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Депутат в беседе с Lenta.ru заявил, что коллега пытается рассуждать на тему, в которой не совсем компетентен.

За прошедшее время я периодически знакомлюсь с высказываниями Кирилла Кабанова. Там, конечно, содержатся и разумные вещи, но в целом многие его заявления носят как раз такой безответственный характер, — подчеркнул Затулин.

Парламентарий отметил, что Кабанов взял на себя роль судьи. По мнению Затулина, идеал, к которому стремится член СПЧ, представляет собой запрет любой миграции, которая якобы замещает коренное население. Депутат добавил, что сам Кабанов, а также те, кто его слушают и соглашаются, заблуждаются и спекулируют на имеющихся проблемах в миграционной политике.

Ранее Кабанов заявил, что завоз еще 5 млн мигрантов может принести разрушительные для России последствия. Также он назвал ХМАО «этноанклавом» на фоне действий региональных властей.

Госдума
депутаты
Константин Затулин
СПЧ
