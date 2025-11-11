В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия

В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия Депутат Затулин: парламентарий Вороновский готов сотрудничать со следствием

Лишенный парламентской неприкосновенности депутат Госдумы Анатолий Вороновский выразил готовность к сотрудничеству со следственными органами, сообщил парламентарий Константин Затулин в своем Telegram-канале. По его словам, Вороновский не планирует скрываться от правосудия и уже передал свой заграничный паспорт.

В своем выступлении на сегодняшнем заседании Государственной думы депутат Анатолий Вороновский заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным. Он не намерен скрываться и уже сдал свой заграничный паспорт, — отметил Затулин.

Политик добавил, что итоги расследования будут представлены парламенту для ознакомления. На основании представленных материалов может быть вынесено решение о лишении Вороновского его депутатского мандата, если в отношении него будет выдвинуто официальное обвинение.

Ранее Госдума подавляющим большинством голосов лишила неприкосновенности Вороновского и согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела. Решение было принято в закрытом режиме при поддержке 416 парламентариев после рекомендации мандатной комиссии, согласованной с Генпрокуратурой.