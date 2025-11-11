Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 13:36

В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия

Депутат Затулин: парламентарий Вороновский готов сотрудничать со следствием

Анатолий Вороновский Анатолий Вороновский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Лишенный парламентской неприкосновенности депутат Госдумы Анатолий Вороновский выразил готовность к сотрудничеству со следственными органами, сообщил парламентарий Константин Затулин в своем Telegram-канале. По его словам, Вороновский не планирует скрываться от правосудия и уже передал свой заграничный паспорт.

В своем выступлении на сегодняшнем заседании Государственной думы депутат Анатолий Вороновский заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным. Он не намерен скрываться и уже сдал свой заграничный паспорт, — отметил Затулин.

Политик добавил, что итоги расследования будут представлены парламенту для ознакомления. На основании представленных материалов может быть вынесено решение о лишении Вороновского его депутатского мандата, если в отношении него будет выдвинуто официальное обвинение.

Ранее Госдума подавляющим большинством голосов лишила неприкосновенности Вороновского и согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела. Решение было принято в закрытом режиме при поддержке 416 парламентариев после рекомендации мандатной комиссии, согласованной с Генпрокуратурой.

Россия
Госдума
депутаты
следствие
Константин Затулин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России создали компактный антидрон для защиты инженерных сооружений
Mitsubishi зарегистрировала домены в России впервые с 2022 года
Покровск, Купянск, Запорожье: как идет наступление ВС РФ 11 ноября
В Госдуме призвали изменить порядок индексации пенсий
Донаты ВСУ обернулись уголовным делом о госизмене
Министр Вотрен ответила на вопрос о числе ядерных боеголовок у Франции
Любитель детского порно получил «условку» из-за ребенка
Двое туристов сорвались в ущелье
Стало известно дата и место прощания с актером Симоновым
Аксенов доложил Путину о состоянии экономики Крыма
Названо число пострадавших при обрушении части колонны комплекса «Снежком»
Мужчина убил знакомого и вложил ему в руку нож, чтобы скрыть следы
Попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео
Попытка угона МиГ-31, налет на Крым, экстремист: ВСУ атакуют РФ 11 ноября
Искусствовед раскрыла, какие новогодние игрушки из СССР ценятся выше всего
Маму девочки-маугли заставили платить алименты на ребенка
В Госдуме вынесли решение по проекту обращения к ООН по Венесуэле
В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия
Главы польских спецслужб бойкотируют нового президента
Украинского командира заочно осудили за расстрел российских военнопленных
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.