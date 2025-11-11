Госдума лишила депутата Вороновского неприкосновенности

Госдума подавляющим большинством голосов лишила неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела, передает NEWS.ru. Решение было принято в закрытом режиме при поддержке 416 парламентариев после рекомендации мандатной комиссии, согласованной с Генпрокуратурой.

Ранее комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов единогласно рекомендовала нижней палате парламента согласиться на лишение Вороновского неприкосновенности. Также сообщалось, что против политика могут возбудить уголовное дело.

До этого Вороновский признался, что не понимает, почему его хотят лишить иммунитета. Парламентарий утверждает, что он узнал об обращении генпрокурора из публикаций на сайте Государственной думы. По мнению депутата, лишение неприкосновенности, вероятно, связано с желанием следствия его допросить.

Председатель комитета по вопросам контроля за доходами парламентариев, мандатным вопросам и этике ГД Отари Аршба рассказал, что Вороновский подозревается правоохранительными органами во взяточничестве. По его словам, парламентарий готов сотрудничать со следствием.