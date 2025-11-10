Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме раскрыли, в чем подозревают депутата Вороновского

Депутат Аршба: парламентарий Вороновский подозревается во взяточничестве

Анатолий Вороновский Анатолий Вороновский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Анатолий Вороновский подозревается правоохранительными органами во взяточничестве, заявил председатель комитета по вопросам контроля за доходами парламентариев, мандатным вопросам и этике ГД Отари Аршба. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, парламентарий готов сотрудничать со следствием.

Наш коллега согласен сотрудничать <...> он прямо заявил, что считает это постыдным для себя, считает это пятном на Госдуме <...> обвиняют его во взяточничестве, — сказал Аршба.

Ранее Аршба заявил, что комиссия Госдумы рекомендует нижней палате парламента согласиться на лишение Вороновского неприкосновенности. Также против политика могут возбудить уголовное дело, добавил он.

До этого Вороновский признался, что не понимает, почему его хотят лишить иммунитета. Парламентарий утверждает, что он узнал об обращении генпрокурора из публикаций на сайте Государственной думы. По мнению депутата, лишение неприкосновенности, вероятно, связано с желанием следствия его допросить.

