В ГД назвали первые рекомендации по лишению Вороновского неприкосновенности

Комиссия Госдумы рекомендует нижней палате парламента согласиться на лишение депутата и экс-замгубернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского неприкосновенности, заявил председатель комитета по вопросам контроля за доходами парламентариев, мандатным вопросам и этике ГД Отари Аршба. Также против политика могут возбудить уголовное дело, передает корреспондент NEWS.ru. По данным источника, депутаты были шокированы суммой взятки, вменяемой экс-замгубернатора.

Комиссия в результате обсуждения совместно с Генеральной прокуратурой пришла к общему знаменателю, и мы будем завтра рекомендовать палате разрешить снятие неприкосновенности и возбуждение уголовного дела, — поделился Аршба.

Депутат добавил, что для него ситуация представляется как очередной «стыд и позор». Коллега согласен сотрудничать со следствием, отметил Аршба. Генпрокуратура в свою очередь дает согласие на снятие неприкосновенности и возбуждение уголовного производства.

Ранее депутат признался, что не понимает, почему его хотят лишить иммунитета. Вороновский утверждает, что он узнал об обращении генпрокурора из публикаций на сайте Госдумы. По его мнению, возможно, лишение неприкосновенности связано с желанием его допросить.

Решение по Вороновскому должны принять в Госдуме в понедельник, 10 ноября. После этого депутаты вынесут его на утверждение в нижней палате парламента.