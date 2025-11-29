Раскрыт способ автоматического продления «новогоднего» отпуска

День матери
Взятый на новогодние праздники отпуск сотрудника в таком случае автоматически продлевается на количество праздничных дней, которые пришлись на период отдыха, объяснил ТАСС член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Согласно статье 120 ТК РФ, праздничные нерабочие дни в число дней отпуска не включаются.

Если на период отпуска работника выпадают нерабочие праздничные дни, то в число дней отпуска они не включаются и, как следствие, не оплачиваются, — добавил Машаров.

Общественник напомнил, что если период отдыха совпадает с праздником, специальный перенос на другие рабочие дни не требуется. Продление происходит автоматически.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что предстоящая зима станет самой «короткой» по рабочим дням более чем за 20 лет: россияне будут работать всего 56 дней из 90. По его словам, это произошло из-за того, что новогодние праздники впервые за многие годы продлятся с 1 по 11 января включительно, а общая длительность отдыха составит 12 дней, включая 31 декабря.

