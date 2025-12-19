Врач оценила риски распространения детского туберкулеза в Новосибирске

В Новосибирске не будет эпидемии туберкулеза среди несовершеннолетних из-за шести зафиксированных случаев в одной из городских школ, заявила NEWS.ru врач-инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина. По ее словам, ситуация находится под контролем, а местные органы здравоохранения проводят тщательное расследование обстоятельств заражения.

Туберкулез может быть не только у взрослых, но и у детей. Такие случаи происходят крайне редко. Это уже не та инфекция, которая вызывает большие вспышки, но даже шесть случаев, как в Новосибирске, это уже достаточно много. В России нет больших вспышек туберкулеза. Ситуацию в Новосибирске будут разбирать детально. Местные органы обязательно установят, куда дети ездили, с кем они контактировали и откуда эта инфекция попала в школу. Это достаточно долгий путь. Обязательно будут диагностировать клинические формы этого заболевания, потому что они бывают разные, — пояснила Мескина.

Она отметила, что для раннего выявления инфицирования детям ежегодно проводят туберкулиновые пробы. По словам врача, эта болезнь может поражать различные органы, а современные штаммы бывают устойчивы к препаратам, поэтому лечение детей может быть долгим и комплексным.

Туберкулез развивается постепенно, медленно, бессимптомно, без каких-либо жалоб поначалу. Мы делаем для детей так называемые туберкулиновые пробы каждый год. Это нужно для того, чтобы как можно раньше выявить, инфицировался ребенок или нет. Это такая предупредительная мера. На сегодняшний день у нас встречаются туберкулезные палочки, которые резистентны ко многим препаратам. Поэтому детям из Новосибирска предстоит долгое и довольно нагрузочное лечение: могут использоваться несколько препаратов одновременно, — резюмировала Мескина.

Ранее депутат новосибирского горсовета Антон Бурмистров сообщил, что в школе № 112 зафиксирован очаг туберкулеза: на данный момент заболевание выявлено у шести учащихся. По его словам, один ребенок с открытой формой проходит лечение с конца прошлого года, а у еще пятерых диагностирована закрытая и незаразная форма.