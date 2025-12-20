Грузия закупила у России свыше 133 тысяч тонн нефти за два месяца

Грузия закупила у России свыше 133 тысяч тонн нефти за два месяца

Грузия в октябре и ноябре 2025 года закупила у России свыше 133,3 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, следует из данных Национальной службы статистики Грузии, которые приводит ТАСС. Это, как следует из статистики, превышает совокупный объем поставок за все предыдущие годы.

Согласно отчетам ведомства, в 2025 году Россия поставила в Грузию 133,6 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов общей стоимостью $60,4 млн (4,8 млрд рублей). Поставки осуществлялись в мае (306,9 тонны), октябре (99 тыс. тонн) и ноябре (34,3 тыс. тонн). Для сравнения, за весь предшествующий период Грузия импортировала из России немногим более 113,9 тыс. тонн нефтепродуктов.

До этого появилась информация, что Шри-Ланка ведет переговоры с Россией о налаживании бесперебойных поставок нефти в страну, заявила посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера. По ее словам, также стороны обсуждают возможность создания в республике СПГ-терминала.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цен. Документ устанавливает специальные экономические меры в топливно-энергетической сфере.