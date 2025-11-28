День матери
Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 40 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется разнообразить привычные завтраки чем-то новым и необычным, турецкие блины на манке и дрожжах станут прекрасным решением. Эти воздушные, пористые блины кардинально отличаются от привычных нам — они получаются более пышными и насыщенными благодаря сочетанию манной крупы и дрожжей. Что особенно приятно, тесто для них готовится всего за 30–40 минут, а результат превосходит все ожидания. Нежная творожная начинка в сочетании со сладким джемом создает идеальный баланс вкусов, делая эти блины настоящим праздником для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан манной крупы, 1 стакан муки, 4 ст. л. сахара, 8 г прессованных дрожжей, 350–400 мл теплой воды, 0,5 ч. л. соли. Смешайте манку, муку, сахар и соль. Разведите дрожжи в теплой воде и соедините с сухими ингредиентами. Замесите тесто консистенции густой сметаны и оставьте в тепле на 30–40 минут. Тесто должно заметно подняться и покрыться пузырьками. Хорошо перемешайте подошедшее тесто и выпекайте на хорошо разогретой сковороде с двух сторон под крышкой. Готовые блины смажьте творогом, смешанным с джемом, и сверните в рулетики. Подавайте теплыми с чаем или кофе.

