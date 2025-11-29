Сельди под шубой бойкот! Готовлю рулетики с семгой и сливочным сыром — элегантная закуска на праздничный стол

Надоела традиционная сельдь под шубой, которая прочно ассоциируется с новогодними праздниками? Тогда эти изысканные рулетики с семгой и сливочным сыром станут для вас приятным открытием! Они сочетают в себе нежнейшую слабосоленую семгу, воздушный сливочный сыр и пикантный пармезан, создавая гармоничный вкус, который никого не оставит равнодушным. В отличие от сельди под шубой, которая требует времени на сборку и пропитку, эти рулетики готовятся буквально за 15 минут, но при этом выглядят по-настоящему празднично и элегантно. Эта закуска идеально подойдет как для новогоднего стола, так и для любого торжественного случая.

Для приготовления вам понадобится: 200 г слабосоленой семги, 150 г сливочного сыра, 50 г пармезана, 1 огурец, укроп и листья салата для подачи. Семгу нарежьте тонкими широкими ломтиками. Сливочный сыр смешайте с тертым пармезаном и мелко нарубленным укропом. Огурец нарежьте тонкими длинными полосками. На каждый ломтик семги намажьте сырную смесь, выложите полоску огурца и аккуратно сверните в плотный рулетик. Закрепите зубочисткой и выложите на блюдо, украшенное листьями салата. Для большего аромата можно добавить в сырную смесь немного цедры лимона или каперсы. Подавайте сразу же или охладите в холодильнике 20–30 минут перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».