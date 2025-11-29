День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 17:00

Сельди под шубой бойкот! Готовлю рулетики с семгой и сливочным сыром — элегантная закуска на праздничный стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Надоела традиционная сельдь под шубой, которая прочно ассоциируется с новогодними праздниками? Тогда эти изысканные рулетики с семгой и сливочным сыром станут для вас приятным открытием! Они сочетают в себе нежнейшую слабосоленую семгу, воздушный сливочный сыр и пикантный пармезан, создавая гармоничный вкус, который никого не оставит равнодушным. В отличие от сельди под шубой, которая требует времени на сборку и пропитку, эти рулетики готовятся буквально за 15 минут, но при этом выглядят по-настоящему празднично и элегантно. Эта закуска идеально подойдет как для новогоднего стола, так и для любого торжественного случая.

Для приготовления вам понадобится: 200 г слабосоленой семги, 150 г сливочного сыра, 50 г пармезана, 1 огурец, укроп и листья салата для подачи. Семгу нарежьте тонкими широкими ломтиками. Сливочный сыр смешайте с тертым пармезаном и мелко нарубленным укропом. Огурец нарежьте тонкими длинными полосками. На каждый ломтик семги намажьте сырную смесь, выложите полоску огурца и аккуратно сверните в плотный рулетик. Закрепите зубочисткой и выложите на блюдо, украшенное листьями салата. Для большего аромата можно добавить в сырную смесь немного цедры лимона или каперсы. Подавайте сразу же или охладите в холодильнике 20–30 минут перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Манты подождут! Готовлю узбекский ханум: нежный рулет из теста с мясом и специями
Общество
Манты подождут! Готовлю узбекский ханум: нежный рулет из теста с мясом и специями
Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество
Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Достаю лаваш и творог — закуска выходит лучше ресторанной! Делаю рулет с зеленью: ленивый завтрак за 15 минут
Общество
Достаю лаваш и творог — закуска выходит лучше ресторанной! Делаю рулет с зеленью: ленивый завтрак за 15 минут
Салаты — это прошлый век! Готовлю закуску «Ежики» со шпротами и плавленым сыром. Идеально с бокалом игристого
Общество
Салаты — это прошлый век! Готовлю закуску «Ежики» со шпротами и плавленым сыром. Идеально с бокалом игристого
Закусочные шампиньоны с крабовыми палочками и сыром дорблю — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество
Закусочные шампиньоны с крабовыми палочками и сыром дорблю — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
рецепты
рулеты
кулинария
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейские приблизились к разгадке убийства 30-летней давности
Раскрыты детали отъезда Ермака на фронт
«Мы открыли двери»: Орбан раскрыл, что было достигнуто на встрече с Путиным
В Польше напомнили, для чего создали НАТО
Что известно о блокировке Roblox в России: причины, заявление РКН
Сельдь под шубой с яблоком: свежий секрет старого рецепта
В России наблюдается бум на интимные стрижки
В Раде объяснили цель внезапно собравшегося на фронт Ермака
Лазарев оказался под капельницей
В США раскрыли, какие последствия грозят Зеленскому после отставки Ермака
Москва преобразилась к Новому году: сказочные кадры похорошевшей столицы
Юлия Пересильд впервые высказалась о романе дочери с Дмитриенко
Роскомнадзор заблокировал фотохостинг с вопиющим контентом
Россию потряс уход олимпийской звезды конькобежного спорта
Франция победила в первой гонке Кубка мира по биатлону
Витас снизил стоимость выступлений в России перед новогодними корпоративами
Собчак и Лолиту связали с крупной аферой на Бали
Цены на ЖКХ вырастут в два раза для одной категории абонентов
Московский зоопарк выиграл в суде дело на 39 млн рублей
В Сети появилось видео с масштабными взрывами на Черном море
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.