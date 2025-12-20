Новый год-2026
Шведская классика на русский лад. Готовлю салат «Юллемат»: новогодний must-have из 5 ингредиентов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат — прекрасный пример того, как можно адаптировать европейскую рождественскую традицию, используя любимые и доступные ингредиенты. Он сочетает в себе легкую сладость, пикантность и насыщенный вкус, создавая гармоничное и праздничное блюдо. Такой «Юллемат» станет ярким и небанальным акцентом на вашем столе, радуя гостей приятным сочетанием нежной курицы, сочных фруктов и ореховой хрусткости.

Для приготовления вам понадобится: 300 г куриного филе, 150 г чернослива без косточек, 1 крупное кисло-сладкое яблоко, 70 г грецких орехов, 1 небольшая красная луковица, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец. Для заправки: 4–5 ст. л. сметаны или натурального йогурта, 1 ч. л. дижонской горчицы.

Чернослив залейте горячим крепким черным чаем на 15 минут для мягкости, затем обсушите и нарежьте соломкой. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками, обжарьте на масле до готовности и золотистого цвета, посолите и поперчите. Яблоко очистите от сердцевины и нарежьте тонкой соломкой. Луковицу нарежьте тонкими полукольцами. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и крупно порубите. В большой миске аккуратно смешайте остывшую курицу, чернослив, яблоко, лук и орехи. Для заправки смешайте сметану (или йогурт) с горчицей. Заправьте салат, бережно перемешайте. Подавайте, выложив в листья салата айсберг или на тарелку, украсив целыми орехами и зернами граната по желанию.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

