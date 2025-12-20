Первый салют — и закуски нет. Делаю рафаэлло из крабовых палочек: быстрые шарики на новогодний стол. Знакомый вкус, а подача — сюрприз

Эта закуска — гениальный способ подать любимый вкус в новом, изысканном и очень праздничном виде. Она соединяет в себе ностальгическую прелесть крабового салата с элегантностью фуршетного угощения. Нежные, тающие во рту шарики с хрустящей кокосовой шубкой выглядят как дорогой десерт, вызывая полный восторг и удивление гостей, а готовятся буквально за считаные минуты из самых простых ингредиентов.

Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек (или крабового мяса), 150 г плавленого сыра (типа «Дружба»), 2 зубчика чеснока, 1–2 ст. ложки майонеза, молотый черный перец по вкусу. Для обсыпки: 50–70 г мелкой кокосовой стружки (можно смешать с мелко рубленным укропом для цвета). Крабовые палочки и чеснок измельчите в блендере или очень мелко натрите на терке. В глубокой миске соедините эту массу с плавленым сыром, майонезом и перцем. Тщательно перемешайте до однородной, пластичной консистенции. Если масса слишком мягкая, можно добавить немного тертого твердого сыра. Насыпьте кокосовую стружку на плоскую тарелку. Влажными руками сформируйте из крабовой массы небольшие шарики размером с грецкий орех и обкатайте их в стружке, чтобы она равномерно прилипла. Выложите готовые шарики на блюдо и уберите в холодильник минимум на 30 минут для стабилизации. Подавайте охлажденными, украсив веточками зелени или цедрой лимона.

