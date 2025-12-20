Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 12:55

Первый салют — и закуски нет. Делаю рафаэлло из крабовых палочек: быстрые шарики на новогодний стол. Знакомый вкус, а подача — сюрприз

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта закуска — гениальный способ подать любимый вкус в новом, изысканном и очень праздничном виде. Она соединяет в себе ностальгическую прелесть крабового салата с элегантностью фуршетного угощения. Нежные, тающие во рту шарики с хрустящей кокосовой шубкой выглядят как дорогой десерт, вызывая полный восторг и удивление гостей, а готовятся буквально за считаные минуты из самых простых ингредиентов.

Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек (или крабового мяса), 150 г плавленого сыра (типа «Дружба»), 2 зубчика чеснока, 1–2 ст. ложки майонеза, молотый черный перец по вкусу. Для обсыпки: 50–70 г мелкой кокосовой стружки (можно смешать с мелко рубленным укропом для цвета). Крабовые палочки и чеснок измельчите в блендере или очень мелко натрите на терке. В глубокой миске соедините эту массу с плавленым сыром, майонезом и перцем. Тщательно перемешайте до однородной, пластичной консистенции. Если масса слишком мягкая, можно добавить немного тертого твердого сыра. Насыпьте кокосовую стружку на плоскую тарелку. Влажными руками сформируйте из крабовой массы небольшие шарики размером с грецкий орех и обкатайте их в стружке, чтобы она равномерно прилипла. Выложите готовые шарики на блюдо и уберите в холодильник минимум на 30 минут для стабилизации. Подавайте охлажденными, украсив веточками зелени или цедрой лимона.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Бомбическое сочетание: крабовые слойки с копченой нотой из готового теста — так вы точно не готовили
Общество
Бомбическое сочетание: крабовые слойки с копченой нотой из готового теста — так вы точно не готовили
Добрый Новый год по старинке: классический крабовый салат с зеленым луком — просто и вкусно
Общество
Добрый Новый год по старинке: классический крабовый салат с зеленым луком — просто и вкусно
Не представляю себе новогодний стол без закуски со шпротами: готовится элементарно
Общество
Не представляю себе новогодний стол без закуски со шпротами: готовится элементарно
На новогодний стол за 15 минут: фаршированные шляпки с креветками — о-о-очень вкусно
Общество
На новогодний стол за 15 минут: фаршированные шляпки с креветками — о-о-очень вкусно
Постное блюдо на Новый год: потрясающий рецепт пирога с капустой
Семья и жизнь
Постное блюдо на Новый год: потрясающий рецепт пирога с капустой
крабовые палочки
закуски
кулинария
салаты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина увидела в нашествии блох демонический ритуал
В Приморье двое школьников заразились туберкулезом
Водитель грузовика снес мост и убил человека
Россиянка с сообщниками по хитрой схеме украла 241 млн рублей
«Просто болезнь победила»: названа причина смерти Лобоцкого
Актриса Рудова раскрыла свои критерии к избраннику
Полиция заинтересовалась подростками из Карачаево-Черкесии после драки
Что известно о последних днях жизни и причине смерти Анатолия Лобоцкого
«Даже не здоровается»: биатлонистка высказалась о поведении коллеги
«Это подло»: Райдос обвинила коллег по «Битве сильнейших» в сговоре
Британец спел 684 рождественских хита и установил мировой рекорд
Оператор БПЛА Царек в одиночку взял в плен троих бойцов ВСУ
Названы музыканты, которые получат Grammy за вклад в музыку
Скончался снимавшийся в «Молодежке» народный артист России
Романтическое путешествие на чужой машине закончилось уголовным делом
«Решил компенсировать»: боец ВСУ о насилии над жительницей Курской области
«Тарантул» на базе ИИ помог уничтожить группу украинских солдат в ДНР
Россия приравняла Швейцарию к другим странам коллективного Запада
Удар по позициям в Димитрове попал на видео
«Докторская», прощай! Готовим оливье с копченой колбасой — так вкуснее
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.