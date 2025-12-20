Вкуснее сырников и запеканок: творожный крамбл с черникой и хрустящей крошкой

Приготовьте невероятно вкусный творожный крамбл с черникой — десерт, который в разы интереснее и вкуснее сырников и обычной запеканки благодаря контрасту нежной основы и хрустящей сладкой крошки.

Вкус потрясающий: сочная, слегка влажная творожно-ягодная основа с приятной кислинкой и ароматная, хрустящая масляная крошка с нотками карамели.

Рецепт: для творожного слоя смешайте 500 г творога, 2 яйца, 5 ст. л. сахара, 3 ст. л. манной крупы, 200 г сметаны и щепотку ванилина до однородности. Осторожно вмешайте 150–200 г свежей или замороженной черники и выложите массу в форму для запекания. Для крошки (крамбла) смешайте 100 г муки, 100 г размягченного сливочного масла, 50 г сахара и 50 г измельченных овсяных хлопьев. Руками разотрите смесь в крупную маслянистую крошку. Равномерно рассыпьте крошку по всей поверхности творожной начинки. Отправьте форму в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте 35–40 минут до золотисто-коричневой корочки сверху. Дайте десерту полностью остыть.

