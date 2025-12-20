Новый год-2026
Готовлю горячие бутерброды с грибами и двумя сырами — хрустящие тосты с сочной начинкой для идеального завтрака

Утро — не время для долгой готовки! Эти бутерброды собираются за 5 минут и запекаются еще 10. За то время, пока кипятится чайник, у вас на столе уже будет горячий, сытный и невероятно ароматный завтрак для всей семьи.

500 г шампиньонов и 1 луковицу мелко нарезаю, обжариваю до готовности и полного испарения жидкости. Добавляю соль и сухой чеснок по вкусу. Снимаю с огня и смешиваю с 120 г творожного сыра и рубленой зеленью.

Тостовый хлеб слегка подрумяниваю в тостере или на сухой сковороде. На каждый ломтик выкладываю грибную начинку, сверху посыпаю 100 г тертого твердого сыра. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 5–7 минут до расплавления сыра. Подаю сразу же, пока бутерброды горячие и хрустящие.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
еда
рецепты
бутерброды
завтраки
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
