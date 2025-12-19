Эти рулеты в Новый год улетают со стола как горячие пирожки: чудо-закуска с крабовыми палочками

Эти рулеты в Новый год улетают со стола как горячие пирожки: чудо-закуска с крабовыми палочками

Эти рулеты в Новый год улетают со стола как горячие пирожки. Рассказываем, как приготовить чудо-закуску с крабовыми палочками в запеченном варианте.

Вкус получается потрясающим: хрустящий лаваш скрывает нежную сочную пикантную начинку с ярким чесночным акцентом и сладковатыми нотами крабовых палочек. Это беспроигрышная горячая закуска для любого повода.

Вам понадобится: большой тонкий лаваш, 200 г крабовых палочек, 150 г твердого сыра, 2 вареных яйца, 2-3 зубчика чеснока, 3-4 ст. л. майонеза, зелень укропа, яйцо для смазки. В миске смешайте мелко нарезанные крабовые палочки, тертые сыр и яйца, давленный чеснок, зелень и майонез до однородности. Разложите лаваш, равномерно распределите начинку по всей поверхности, отступая от краев. Плотно сверните лаваш в рулет, смажьте сверху взбитым яйцом для румяной корочки. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Дайте рулету слегка остыть, затем нарежьте на порционные кусочки.

Ранее стало известно, как приготовить рулетики из баклажанов: закуска, которая всегда вызывает бурю эмоций за столом.