19 декабря 2025 в 05:47

Если нужен быстрый перекус — готовьте эту рыбную намазку, она сытная, вкусная и хранится несколько дней

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта намазка — настоящая палочка-выручалочка на кухне! Она одинаково хороша на утренних тостах, в качестве закуски к праздничному столу в тарталетках или как начинка для лаваша на пикнике.

Банку консервированного тунца разминаю вилкой. 2-3 маринованных огурца мелко нарезаю. 2 отварных яйца натираю на средней терке. Смешиваю все ингредиенты в миске, добавляю 3-4 ст. л. консервированной кукурузы.

Заправляю смесью йогурта (или майонеза) и зернистой горчицы в пропорции 3:1. Тщательно перемешиваю до однородной консистенции. Пробую на соль и перец, при необходимости добавляю. Даю намазке настояться в холодильнике 20–30 минут для раскрытия вкусов.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
