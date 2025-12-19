Новый год-2026
19 декабря 2025 в 19:54

Песец — всем! Выдаем 5 секретов охоты на зверька с ценной шубкой

Хитрости в охоте на песца — как поймать ценного пушного зверька зимой Хитрости в охоте на песца — как поймать ценного пушного зверька зимой Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хитрости в охоте на песца начинаются с правильного выбора места и времени: зимой на севере зверь максимально активен, а мех набирает лучшую кондицию. Зимние «фишки» в промысле пушного зверька помогают использовать тундру, ветер и повадки зверя так, чтобы он даже не заподозрил присутствия человека.

Зимний север: куда ехать

За настоящей охотой на песца чаще всего отправляются в Мурманскую область и арктическую тундру северных регионов, где сезон по этому пушному зверю длится с осени до конца зимы. Декабрь и январь считаются лучшим временем: стоят стабильные морозы, наст держит охотника, а песцы много ходят в поисках корма и хорошо заметны на белом фоне.

Для законного выезда нужны три документа: охотничий билет единого образца, разрешения на оружие и на добычу охотресурсов с указанием песца и конкретной локации тундры.

Почему за песцом идут зимой

Главные хитрости охоты на песца в тундре завязаны на зимней активности зверька: он постоянно в движении, идет по насту и часто выходит на открытые участки. В это время мех особенно густой и плотный, а белая шубка дает максимальную ценность шкурке, ради которой и затевают северный промысел.

К тому же на насте легче читать свежие следы и определять направления переходов между кормовыми пятнами и логовами. Это дает возможность заранее спланировать маршрут и выбрать место для засидки так, чтобы зверь сам вышел в удобный для выстрела сектор.

Короткие хитрости в охоте на песца

Хитрости в охоте на песца зимой помогают использовать погоду, рельеф и повадки зверя так, чтобы он сам вышел в зону прицела.

  1. Выбирайте легкий ветер или поземку: они маскируют шаги и шум одежды, позволяя подойти ближе.

  2. Читайте след как карту: по цепочке отпечатков выходите не по нему, а дугой, перехватывая зверя впереди.

  3. Ставьте засидку у «кормовых» мест — свалки, разделка рыбы, прибрежные зоны работают лучше, чем бесконечное тропление.

  4. Маскируйтесь под рельеф: белый маскхалат сочетайте с укрытиями за буграми, камнями, сугробами, чтобы разорвать силуэт.

  5. Продумывайте добор подранка: сразу фиксируйте направление отхода по следу и оставляйте силы на поиск.

Ранее мы делились советами от опытных охотников, как выследить лося зимой.

Виктория Семенова
В. Семенова
