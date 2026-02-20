Зимняя Олимпиада — 2026
Как рассчитать налог с продажи квартиры: учимся считать свои деньги

Как правильно рассчитать налог с продажи квартиры — радуем ФНС точными цифрами Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Расчет налоговых обязательств при операциях с недвижимостью требует внимания к деталям и знания актуальных норм законодательства. Для того чтобы понять, как рассчитать налог с продажи квартиры, необходимо вычесть из цены продажи сумму покупки или воспользоваться имущественным вычетом, после чего умножить остаток на 13%.

Основные понятия и фиксированные ставки

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — это прямой налог, который граждане уплачивают с полученной прибыли. В России налог на продажу недвижимости не является фиксированной суммой, которая одинакова для всех. Он представляет собой процентную ставку, составляющую 13% для резидентов страны. Если квартира находилась в собственности меньше минимального срока владения, обязанность по уплате возникает автоматически при возникновении дохода.

Влияет ли метраж на сумму выплаты

Многие полагают, что размер налога напрямую зависит от количества квадратных метров или площади объекта. На самом деле метраж вторичен. Налоговую службу интересует исключительно рыночная или кадастровая стоимость объекта, указанная в договоре купли-продажи. Даже если квартира имеет огромную площадь, но продается без прибыли или ниже порога налогообложения, сумма к уплате может быть нулевой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Точный алгоритм расчета для налоговой

Чтобы у контролирующих органов не возникло лишних вопросов, важно знать, как рассчитать налог с продажи квартиры максимально точно:

  • определите цену продажи по договору;

  • узнайте кадастровую стоимость объекта на 1 января года сделки. Если цена в договоре ниже 70% от кадастра, налог будет считаться от этих 70%;

  • примените вычет. Вы можете либо вычесть подтвержденные расходы на покупку этой же квартиры (метод «доходы минус расходы»), либо использовать стандартный вычет в 1 миллион рублей;

  • вычислите 13% от полученной разницы.

Сроки владения и выгода

Продавать жилье через год после покупки чаще всего невыгодно, так как придется платить НДФЛ со всей суммы прибыли. В большинстве случаев минимальный срок владения составляет пять лет. Однако при определенных условиях, например если это единственное жилье или недвижимость получена в наследство, этот срок сокращается до трех лет. Продажа ранее этих периодов повлечет за собой финансовые потери.

Итоги и рекомендации

Подводя итог, отметим, что сумма выплаты зависит от разницы между ценой покупки и продажи, соблюдения сроков владения и правильного применения налоговых вычетов. Главный совет для тех, кто ищет ответ на вопрос, как рассчитать налог с продажи квартиры: всегда сохраняйте документы о приобретении жилья, чтобы максимально снизить налогооблагаемую базу законным способом.

Ранее мы рассказывали, как рассчитать свои отпускные.

