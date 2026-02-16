Как рассчитать отпускные опытному и новичку — подсказки для сотрудников

Как рассчитать отпускные? Этим вопросом задается почти каждый работник накануне заслуженного отдыха. Базовый принцип выглядит так: вычисляем средний дневной доход и умножаем его на число календарных дней отпуска. Средний дневной доход определяется делением всех выплат за учетный период на 12, а затем — на установленный коэффициент 29,3, который отражает усредненное количество дней в месяце.

Отпускные представляют собой денежную компенсацию, выплачиваемую сотруднику накануне ежегодного оплачиваемого периода отдыха. Каждый официально трудоустроенный человек имеет законное право на 28 дней ежегодного отдыха с сохранением заработка. Важная особенность: начисление ведется по календарным дням, включая выходные и праздники.

Порядок вычислений для работников со стажем

Сотрудникам, которые проработали на предприятии год непрерывно, подсчитать отпускные легче всего. Суммируем все поступления за 12 месяцев, производим деление на 12, затем на 29,3 и завершаем умножением на запланированные дни отдыха. Конкретный пример: при ежемесячном окладе 50 тысяч рублей за стандартные 28 дней полагается примерно 47 780 рублей выплат.

Алгоритм начислений для недавно принятых специалистов

Новым сотрудникам, проработавшим менее 12 месяцев, как рассчитать отпускные, подскажет модифицированная методика. В учетный интервал входят исключительно целиком отработанные месяцы — отсчет стартует с первых чисел месяца, следующего за датой найма, и завершается накануне месяца начала отпуска. Полученный за этот срок доход распределяется на календарные дни отработанных месяцев, итоговое значение умножается на количество дней отпуска.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Возможна ли денежная выплата вместо отдыха

Законодательство допускает замену отпуска материальной компенсацией, однако с существенной оговоркой. Обменять на деньги разрешается лишь дни, превосходящие установленный минимум в 28 календарных дней базового отпуска. Методика исчисления компенсации идентична расчету стандартных отпускных выплат.

Итак, независимо от стажа работы принцип един: отпускные рассчитываются исходя из среднедневного заработка, который умножается на календарные дни отдыха. Новичкам учитывают только полные месяцы работы, опытным сотрудникам — весь год. Совет тем, кто ищет ответ на вопрос, как рассчитать отпускные: используйте формулу «доход за период / 12 / 29,3 × дни отпуска» или онлайн-калькулятор для точности. Не забывайте, что из итоговой суммы вычитается 13% НДФЛ.

