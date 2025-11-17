Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Чизкейк из сметаны: бюджетный рецепт, который по вкусу не отличить от классической версии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Чизкейк из сметаны и мягкого творога поразит вас нежностью текстуры и насыщенным вкусом. Рассказываем бюджетный рецепт торта, который по вкусу не отличить от классической версии.

Рецепт: для основы измельчите 200 г печенья, смешайте с 80 г растопленного масла и утрамбуйте в форме. Для начинки взбейте блендером 500 г мягкого творога, 400 г сметаны, 3 яйца, 150 г сахара, 2 ст. л. муки и ванилин до гладкости. Вылейте на основу и выпекайте 50 минут при 160 °C, затем оставьте в выключенной духовке до полного остывания. После охлаждения в холодильнике в течение 6–8 часов чизкейк приобретет идеальную кремовую текстуру.

Вкус этого десерта — нежнейшая тающая масса с кислинкой сметаны и сладостью творога, напоминающая классический чизкейк «Нью-Йорк». Этот рецепт доказывает, что для изысканного десерта не нужны дорогие ингредиенты — только правильная техника и качественные продукты. Чизкейк получается настолько профессиональным, что гости никогда не догадаются о его бюджетной основе.

Ранее стало известно, как приготовить ленивый торт «Киевский»: самый простой рецепт из 4 ингредиентов — легче не придумаешь.

