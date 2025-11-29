День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 11:00

Магазинный батон больше не покупаю. Готовлю еврейскую мацу: пресные лепешки за 10 минут. Мука и вода — минимум ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

А что, если я скажу вам, что самый аутентичный, древний и простой хлеб можно приготовить буквально за десять минут? Речь идет о маце — пресной лепешке, которая является неотъемлемой частью еврейской традиции, но при этом может стать вашим кулинарным спасителем, когда нужно быстро приготовить что-то к столу или удивить гостей необычной выпечкой. Это гимн простоте и скорости.

Для приготовления вам понадобится всего 200 грамм обычной пшеничной муки и примерно 100 миллилитров холодной воды. В глубокой миске смешайте муку с водой и быстро замесите тугое упругое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Главное — скорость, чтобы тесто не успело потянуться. Готовый ком раскатайте в очень тонкий пласт, не толще двух-трех миллиметров. Затем вилкой или специальным валиком обильно наколите всю поверхность теста, это необходимо, чтобы лепешка не вздувалась при выпекании.

Обрежьте тесто по форме вашей сковороды или противня. Разогрейте сухую сковороду без масла или противень в духовке при 200 градусах. Выпекайте лепешку с каждой стороны по 2-3 минуты до появления легкого золотистого оттенка и характерных коричневых пятнышек. Готовая маца должна быть твердой и хрустящей.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Готовлю «Русского медведя» с копченой колбасой — сытная закуска, которая перетянет все внимание на новогоднем столе
Общество
Готовлю «Русского медведя» с копченой колбасой — сытная закуска, которая перетянет все внимание на новогоднем столе
Достаю лаваш и творог — закуска выходит лучше ресторанной! Делаю рулет с зеленью: ленивый завтрак за 15 минут
Общество
Достаю лаваш и творог — закуска выходит лучше ресторанной! Делаю рулет с зеленью: ленивый завтрак за 15 минут
Вкусные картофельные оладьи: гениальный рецепт из остатков пюре
Общество
Вкусные картофельные оладьи: гениальный рецепт из остатков пюре
Булочкам нет! Готовлю узбекскую патыр: слоеные лепешки с тмином — простой рецепт для завтрака
Общество
Булочкам нет! Готовлю узбекскую патыр: слоеные лепешки с тмином — простой рецепт для завтрака
рецепты
завтраки
лепешки
хлеб
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, как Гарри преследовал Меган в Сети
Беспилотники вновь атаковали нефтяной танкер у берегов Турции
Назван участник украинской делегации на переговорах с США
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград
В Китае рассказали, почему ЕС согласился на пошлины США
Работники МПЗ нашли выброшенного в мусор младенца
Петербуржец пустил в ход кулаки в машине скорой помощи
В России стартовала третья фаза испытаний вакцины от аллергии на березу
«Дальнейшая эксплуатация невозможна»: терминал КТК подвергся новой атаке
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ по Курской области
Правила поведения на корпоративе: чтобы не пришлось увольняться
Куда поехать на каникулы многодетной семье недорого: льготы и экономия
Орбан назвал единственное решение для сохранения Украины
Стало известно, кто может занять место Ермака
На острове Русский образовалась гигантская пробка по необычной причине
Этот салат не режут: необычная подача, которая покорит всех
Наступление ВС РФ на Харьков 29 ноября: штаб спецбата ВСУ сровняли с землей
Главу Сакского района Крыма арестовали за получение взятки
Roblox влетело от Роскомнадзора за неподобающий контент
Братья связали сестру скотчем и утопили в болоте по просьбе отца
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.