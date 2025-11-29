Магазинный батон больше не покупаю. Готовлю еврейскую мацу: пресные лепешки за 10 минут. Мука и вода — минимум ингредиентов

А что, если я скажу вам, что самый аутентичный, древний и простой хлеб можно приготовить буквально за десять минут? Речь идет о маце — пресной лепешке, которая является неотъемлемой частью еврейской традиции, но при этом может стать вашим кулинарным спасителем, когда нужно быстро приготовить что-то к столу или удивить гостей необычной выпечкой. Это гимн простоте и скорости.

Для приготовления вам понадобится всего 200 грамм обычной пшеничной муки и примерно 100 миллилитров холодной воды. В глубокой миске смешайте муку с водой и быстро замесите тугое упругое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Главное — скорость, чтобы тесто не успело потянуться. Готовый ком раскатайте в очень тонкий пласт, не толще двух-трех миллиметров. Затем вилкой или специальным валиком обильно наколите всю поверхность теста, это необходимо, чтобы лепешка не вздувалась при выпекании.

Обрежьте тесто по форме вашей сковороды или противня. Разогрейте сухую сковороду без масла или противень в духовке при 200 градусах. Выпекайте лепешку с каждой стороны по 2-3 минуты до появления легкого золотистого оттенка и характерных коричневых пятнышек. Готовая маца должна быть твердой и хрустящей.

