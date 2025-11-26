Картофельные гнезда с креветками на новогодний стол — идея для роскошного ужина: никаких хитростей, только картошка, креветки и сыр

Когда хочется создать на новогоднем столе что-то действительно эффектное и запоминающееся, но при этом не слишком сложное в исполнении, картофельные гнезда с креветками становятся идеальным решением. Это блюдо сочетает в себе уютный вкус картофеля и изысканность морепродуктов, создавая прекрасную гармонию. Золотистые хрустящие «гнездышки» с сочными креветками внутри выглядят настолько празднично и оригинально, что сразу становятся центром внимания. Такая закуска особенно хороша с игристым вином или шампанским — она одновременно и сытная, и легкая, оставляя место для других новогодних деликатесов.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 1 яйцо, 2 ст.л. муки, 200 г очищенных креветок, 50 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец и растительное масло для жарки. Отварите картофель в мундире, очистите и натрите на терке. Добавьте яйцо, муку, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте. Сформируйте из картофельной массы небольшие шарики, сделайте в каждом углубление пальцем. Обжарьте «гнезда» на хорошо разогретом масле до золотистой корочки с двух сторон. В каждое углубление положите по 1-2 креветки, посыпьте тертым сыром и запекайте в разогретой до 180°C духовке 7-10 минут до расплавления сыра. Подавайте горячими, украсив зеленью и дольками лимона.

