Тесто, яйца, лучок — и через полчаса на столе пахнет детством и уютом. Лучшее спасение после праздничной ночи

Это рецепт из категории «спасение в голодный час», который передаётся из поколения в поколение. Аромат жареных пирожков с яйцом и лучком — это запах детства, уюта и безотказной бабушкиной кулинарной магии. Начинка, простая до гениальности, всегда получается сочной и душистой, а тесто — румяным и нежным. Идеальный вариант, когда гости уже на пороге, а на столе должно появиться что-то тёплое, хрустящее и по-домашнему щедрое.

Для начинки возьмите: 6 варёных яиц, большой пучок зелёного лука (около 100 г), 50 г сливочного масла, соль и чёрный перец по вкусу. Для теста: 500 г готового дрожжевого теста (или 500 г слоёного бездрожжевого для более быстрого варианта). Яйца мелко порубите. Зелёный лук мелко нарежьте. Растопите в сковороде сливочное масло, слегка обжарьте в нём лук до мягкости (1–2 минуты). Смешайте лук с маслом, яйцами, посолите и поперчите. Тесто разделите на небольшие шарики, каждый раскатайте в кружок. На середину выложите начинку, края защипните, формируя пирожок. Обжарьте на среднем огне в достаточном количестве растительного масла под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Или выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут. Подавайте горячими со сметаной или холодными с чаем.

