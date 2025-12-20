Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 10:00

Тесто, яйца, лучок — и через полчаса на столе пахнет детством и уютом. Лучшее спасение после праздничной ночи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это рецепт из категории «спасение в голодный час», который передаётся из поколения в поколение. Аромат жареных пирожков с яйцом и лучком — это запах детства, уюта и безотказной бабушкиной кулинарной магии. Начинка, простая до гениальности, всегда получается сочной и душистой, а тесто — румяным и нежным. Идеальный вариант, когда гости уже на пороге, а на столе должно появиться что-то тёплое, хрустящее и по-домашнему щедрое.

Для начинки возьмите: 6 варёных яиц, большой пучок зелёного лука (около 100 г), 50 г сливочного масла, соль и чёрный перец по вкусу. Для теста: 500 г готового дрожжевого теста (или 500 г слоёного бездрожжевого для более быстрого варианта). Яйца мелко порубите. Зелёный лук мелко нарежьте. Растопите в сковороде сливочное масло, слегка обжарьте в нём лук до мягкости (1–2 минуты). Смешайте лук с маслом, яйцами, посолите и поперчите. Тесто разделите на небольшие шарики, каждый раскатайте в кружок. На середину выложите начинку, края защипните, формируя пирожок. Обжарьте на среднем огне в достаточном количестве растительного масла под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Или выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут. Подавайте горячими со сметаной или холодными с чаем.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру яблоки и корицу — шарлотка на паузе! Готовлю пончики по-немецки: воздушные пышки за 30 минут
Общество
Беру яблоки и корицу — шарлотка на паузе! Готовлю пончики по-немецки: воздушные пышки за 30 минут
Тарталетки «Золотой стандарт» — икра и рыба в одном флаконе!
Семья и жизнь
Тарталетки «Золотой стандарт» — икра и рыба в одном флаконе!
Две картошки и горстка муки — готовлю чешские брамбораки. Хрустящие картофельные кружочки на завтрак
Общество
Две картошки и горстка муки — готовлю чешские брамбораки. Хрустящие картофельные кружочки на завтрак
Простая яичница надоела: готовим обалденный ленивый завтрак в тортилье — вкуснота из простых продуктов
Общество
Простая яичница надоела: готовим обалденный ленивый завтрак в тортилье — вкуснота из простых продуктов
Пара яблок и немного муки — пеку датские яблочные конвертики. Хрустящее чудо к чаю
Общество
Пара яблок и немного муки — пеку датские яблочные конвертики. Хрустящее чудо к чаю
кулинария
рецепты
завтраки
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд принял решение после страшного ДТП с шестью жертвами под Новосибирском
В Китае выросло число жертв страшного пожара в жилом комплексе
Появились засекреченные кадры Клинтона в джакузи с одной из жертв Эпштейна
Затопленные рекой улицы российского города попали на видео
10 рецептов рулетов из лаваша, которые спасут ваш вечер
Рэпера Macan посадили за баранку
В России пересмотрели правила вывоза риса в 2026 году
Пострадавший из-за ВСУ лев Нео вернулся в вольер
В Германии расшифровали, как слова Путина влияют на Трампа
«Вполне волшебная»: жителям центра РФ рассказали о погоде в новогоднюю ночь
США хотят вновь использовать противопехотные мины
Ветеран ФСБ рассказал о крупном провале британской разведки
Организаторы дегустационного конкурса в США «открестились» от вин из России
Агенты ФБР порылись в белье Мелании Трамп
Западный автоконцерн зарегистрировал новые торговые марки в России
Стало известно, почему ульяновец рассказал Путину о жизни в XIX веке
На Западе оценили заявления Путина о Калининграде
Постные брускетты с секретом: нежный тофу-паштет на праздничный стол
Фаер-шоу в Петербурге закончилось для артиста ожогами из-за пьяного зрителя
Грузия закупила у России свыше 133 тысяч тонн нефти за два месяца
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.