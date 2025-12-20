Новый год-2026
20 декабря 2025 в 11:35

Шарлотке сказала «прощай». Мой фаворит — шведский яблочный пирог: сочный, с хрустящей шапкой и ароматом лимона

Этот пирог — воплощение скандинавского уюта и щедрости. Его роскошный вид, напоминающий изысканный торт, скрывает простую душу домашней выпечки: сочную яблочную начинку с корицей и лимоном, рассыпчатое песочное тесто и хрустящую ореховую крошку. Аромат, который наполняет дом во время приготовления, — это уже половина удовольствия, а сам пирог, тёплый и душистый, станет главным украшением любого чаепития.

Для песочной основы вам понадобится: 200 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 70 г сахара, 1 яйцо, щепотка соли.

Для начинки: 1 кг кисло-сладких яблок, сок и цедра половины лимона, 2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка корицы. Для ореховой крошки: 80 г грецких орехов, 50 г муки, 50 г сливочного масла, 50 г сахара. Масло нарежьте кубиками. Смешайте муку с сахаром и солью, добавьте масло и порубите ножом в крошку. Добавьте яйцо и быстро замесите тесто. Заверните его в плёнку и уберите в холод на 30 минут. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками, смешайте с лимонным соком, цедрой, сахаром и корицей. Для крошки измельчите орехи, смешайте с мукой и сахаром, добавьте мягкое масло и разотжите вилкой в рассыпчатую массу. Разогрейте духовку до 180°C. Тесто раскатайте и выложите в форму диаметром 24 см, сделав бортики. Равномерно разложите яблоки. Посыпьте их ореховой крошкой. Выпекайте 45-50 минут до золотистой корочки. Подавайте пирог тёплым или полностью остывшим, при желании — со взбитыми сливками или шариком ванильного.

