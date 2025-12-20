Новый год-2026
20 декабря 2025 в 11:19

Этот салат — достойная замена оливье: готовим к Новому году вкусноту с копченой курицей — рецепт, который не подводит

Этот салат берет все лучшее от традиционного оливье, но делает его вкус более интересным. Копченая курица придает насыщенный аромат, а свежие огурцы добавляют легкую летнюю нотку, освежая знакомый вкус. Рецепт отлично поддается экспериментам! В него можно добавить авокадо, яблоко или заменить часть майонеза на греческий йогурт, создавая каждый раз новый вариант любимого салата.

4 картофелины и 2 моркови отвариваю до готовности, очищаю и нарезаю кубиками. 6 яиц отвариваю вкрутую, очищаю и нарезаю кубиками. 200 г копченой курицы и 2 свежих огурца нарезаю кубиками аналогичного размера.

Все ингредиенты аккуратно смешиваю в салатнике. Заправляю майонезом, солю и перчу по вкусу. Даю салату настояться в холодильнике 1–2 часа перед подачей — это позволит вкусам соединиться и раскрыться полностью.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

