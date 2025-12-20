Новый год-2026
«Русский медведь» к Новому году — этот салат точно завоюет внимание гостей: готовлю с грибочками и копченой колбасой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат создан для долгой новогодней ночи! Он сытный, но при этом не тяжелый, хорошо сочетается с напитками, а его приготовление не отнимет много времени в предпраздничной суете. Салат покоряет контрастом текстур: упругость маринованных грибов, сочность свежего огурца, плотность яиц и мясистость копченой колбасы создают интересное сочетание, которое не надоедает.

200 г копченой колбасы нарезаю кубиками. 150 г маринованных шампиньонов нарезаю пластинками (если крупные). 1 свежий огурец и 2 отварных яйца нарезаю кубиками. 5 г зеленого лука шинкую.

Все ингредиенты складываю в салатник, добавляю 2 ст. л. майонеза, 2 щепотки соли и 1 щепотку черного перца. Аккуратно перемешиваю. Даю салату настояться 15–20 минут в холодильнике для пропитки. Подаю, украсив дополнительно зеленым луком.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

