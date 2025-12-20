Беру яблоки с шоколадом и готовлю минутные десерты-трюфели: дети съедают вместо конфет

Этот способ для меня настоящая палочка-выручалочка, когда внезапно хочется сладкого, а под рукой только яблоки и плитка шоколада. Без муки, выпечки и лишнего сахара получается нежный десерт, который нравится и взрослым, и детям. А выглядит он так, будто вы стояли у плиты полдня.

Яблочную мякоть — 380 г — очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю кусочками и кладу в сотейник. Добавляю 50 мл воды и тушу под крышкой 10–15 минут, пока яблоки не станут совсем мягкими. Вся вода должна полностью выпариться, это важно для густоты массы. Темный шоколад — 150 г — ломаю и растапливаю в микроволновке короткими импульсами или на водяной бане.

Горячие яблоки соединяю с шоколадом и пробиваю блендером до гладкого пюре. Массу накрываю пленкой в контакт и убираю в холодильник на пару часов. Когда она загустеет, ложкой набираю и скатываю шарики. Обваливаю их в какао, кокосовой стружке, орехах или кунжуте. Храню трюфели в холоде и подаю к чаю.

