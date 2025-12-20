Беру яблоки и корицу — шарлотка на паузе! Готовлю пончики по-немецки: воздушные пышки за 30 минут

Аромат этих пышек, щедро сдобренных корицей и тертым яблоком, создает в доме неповторимую атмосферу уюта и тепла. Они получаются необычайно воздушными и мягкими внутри благодаря кефирному тесту, с легкой влажной текстурой и приятной фруктовой сладостью. Это идеальный вариант для семейного чаепития, когда хочется порадовать близких простым, но душевным и очень вкусным лакомством, которое готовится буквально на глазах.

Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 400 г муки, 1 крупное яблоко, 1 яйцо, 100 г сахара, 50 г сливочного масла, 1 ч. л. соды, щепотка соли, 1 ч. л. молотой корицы, растительное масло для фритюра. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. В глубокой миске смешайте кефир комнатной температуры, яйцо, растопленное остывшее масло и сахар. Добавьте просеянную муку, соду, соль, корицу и тертое яблоко. Замесите мягкое, слегка липкое тесто. Дайте ему постоять 15 минут. На столе, припыленном мукой, раскатайте тесто пластом толщиной около 1,5 см. Вырежьте стаканом кружки, а в центре каждой меньшей формой — отверстие. Разогрейте в сотейнике достаточное количество растительного масла. Обжаривайте пышки партиями по 1–2 минуты с каждой стороны до равномерного золотистого цвета. Готовые пышки выкладывайте на бумажное полотенце или пекарскую бумагу, чтобы удалить излишки масла. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой, с вареньем, джемом или сметаной.

