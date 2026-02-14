Зимняя Олимпиада — 2026
Лепешки больше не готовлю, новый фаворит завтраков — сырные пышки: воздушные, мягкие

Фото: D-NEWS.ru
Лепешки больше не готовлю, новый фаворит завтраков — сырные пышки! Они получаются воздушные, мягкие, немного напоминают пончики.

Для приготовления понадобится: 200 г тертого твердого сыра, 100 мл молока, 1 яйцо, 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, растительное масло для жарки.

Рецепт: в миске смешайте тертый сыр, молоко и яйцо. Добавьте соль. Постепенно всыпайте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Замесите мягкое, эластичное, но не липкое тесто. Разделите его на несколько частей. Каждую часть раскатайте в круглый пласт толщиной около 5 мм. Нарежьте круг на 6-8 треугольников, как пиццу. В сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла (около 3-4 см в высоту). Осторожно опускайте треугольники теста в кипящее масло партиями, не перегружая посуду. Жарьте на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны до равномерного золотисто-коричневого цвета. Готовые пышки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир. Подавайте теплыми.

Ранее стало известно, как приготовить творожный пирог «Любимый» — альтернатива королевской ватрушки.

