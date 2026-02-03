Простые и самые вкусные: пухлые пышки из творога и кефира — вместо сырников и лепешек

Этот рецепт будто из детства: именно так готовили дома, когда хотелось чего-то простого и сытного. Мягкие, румяные пышки получаются нежными внутри и идеально подходят к чаю — вкус, который многие помнят с советских времён. Пышки из творога и кефира готовятся без лишних хлопот и всегда удаются. Отличная альтернатива сырникам и лепёшкам — быстро, вкусно и очень по-домашнему.

Ингредиенты: творог — 250 г, сахар — 3 ст. л., яйцо — 1 шт., кефир — 3 ст. л., сода — 1/2 ч. л., мука — 200 г.

Приготовление: творог смешивают с яйцом и сахаром, добавляют кефир и соду, затем постепенно подмешивают муку до мягкого, не липкого теста. Формируют небольшие пышки и обжаривают на разогретой сковороде до золотистой корочки с двух сторон. Подают горячими — со сметаной, мёдом или вареньем.

