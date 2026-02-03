Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 19:36

Простые и самые вкусные: пухлые пышки из творога и кефира — вместо сырников и лепешек

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт будто из детства: именно так готовили дома, когда хотелось чего-то простого и сытного. Мягкие, румяные пышки получаются нежными внутри и идеально подходят к чаю — вкус, который многие помнят с советских времён. Пышки из творога и кефира готовятся без лишних хлопот и всегда удаются. Отличная альтернатива сырникам и лепёшкам — быстро, вкусно и очень по-домашнему.

Ингредиенты: творог — 250 г, сахар — 3 ст. л., яйцо — 1 шт., кефир — 3 ст. л., сода — 1/2 ч. л., мука — 200 г.

Приготовление: творог смешивают с яйцом и сахаром, добавляют кефир и соду, затем постепенно подмешивают муку до мягкого, не липкого теста. Формируют небольшие пышки и обжаривают на разогретой сковороде до золотистой корочки с двух сторон. Подают горячими — со сметаной, мёдом или вареньем.

Ранее мы делились рецептом из 100 г сыра. Жарим гору сырных палочек: к супам и любым напиткам. Вкусные и быстрые хрустяшки.

Проверено редакцией
Читайте также
Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество
Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Рассол от горошка выливать перестала — нашла ему идеальное применение: мой гениальный лайфхак
Общество
Рассол от горошка выливать перестала — нашла ему идеальное применение: мой гениальный лайфхак
Вместо бургеров и шаурмы: пита — новая любовь. Кармашки с картошкой и ветчиной — просто и вкусно
Общество
Вместо бургеров и шаурмы: пита — новая любовь. Кармашки с картошкой и ветчиной — просто и вкусно
Быстрые пышки на кефире — простой рецепт нежной и румяной выпечки
Семья и жизнь
Быстрые пышки на кефире — простой рецепт нежной и румяной выпечки
Беру яблоки и корицу — шарлотка на паузе! Готовлю пончики по-немецки: воздушные пышки за 30 минут
Общество
Беру яблоки и корицу — шарлотка на паузе! Готовлю пончики по-немецки: воздушные пышки за 30 минут
пышки
творог
простой рецепт
кефир
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь
Путин рассказал об инфляции по итогам года
Путин подвел итоги 2025 года по ВВП
Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей
Рютте раскрыл, где закупаются 90% всех ракет для ПВО Украины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным
Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана
Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов
«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга
«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика
Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях
Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Российский гонщик показал рекордный результат в Турции
«Нема денег»: Захарова раскрыла, почему Рютте выступал в полупустой Раде
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.